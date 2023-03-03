Песков: власти примут меры по предотвращению событий, подобных теракту в Брянской области

Москва, , 12:50 — REGNUM Российские власти примут меры для предотвращения событий, подобных теракту, произошедшему 2 марта в Брянской области. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению подобных событий в будущем», — сказал Песков.

Напомним, 2 марта два человека погибли в результате атаки киевских боевиков на мирных жителей в Брянской области. Ещё несколько ранены, в том числе 11-летний ребёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов.