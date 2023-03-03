Захарова заявила, что Блинкен в ходе разговора с Лавровым не поднимал тему обмена Уилана

Москва, , 13:16 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали вопрос освобождения американца Пола Уилана, сообщила 3 марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По её словам, она уточнила у Лаврова, поднимал ли 2 марта Блинкен тему Уилана.

«Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался», — написала Захарова в телеграм-канале.

Всё, что сказали в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг Уилана, это ложь, добавила она.

«Невероятное поведение американской администрации», — заключила Захарова.

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили, что Блинкен попросил о разговоре с Лавровым, и краткая беседа состоялась на полях саммита глав МИД стран G20 в Нью-Дели.

Однако позже госсекретарь США заявил, что в ходе разговора он якобы потребовал возвращения России к договору СНВ, прекращения военной спецоперации, а также предложил провести обмен заключенными, включив в него Уилана.