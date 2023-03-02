Newsweek: техника НАТО для ВСУ станет бесполезной из-за затянутых поставок боеприпасов

Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Долгий процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов в США приведёт к тому, что натовская техника, направляемая Киеву, окажется бесполезной. Об этом пишет обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek.

Танк Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, без боеприпасов американские танки Abrams, боевая машина пехоты Bradley а также ряд артиллерии, находящейся на вооружении киевского режима, бесполезны без боеприпасов.

Журналист отмечает, что на заключение соответствующих контрактов необходимо от 200 до 400 суток. Таким образом ВСУ могут не дождаться поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава одного из гигантов немецкого ВПК Армин Паппаргер заявил, что немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу ВСУ зенитных комплексов Skynex и Skyranger.