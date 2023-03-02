Нью-Дели, , 11:40 — REGNUM Россия настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках», заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр заявил, что Москва шокирована безнаказанной диверсией против газопроводов «Северный поток» в зоне ответственности НАТО и Евросоюза.

«Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — заявил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский профессор экономики Джеффри Сакс заявил, что расследование журналиста Сеймура Херша о роли США в терактах на газопроводах «Северный поток» отличается достоверностью из-за необычной реакции официального Вашингтона.