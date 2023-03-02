Нью-Дели, 2 марта 2023, 11:40 — REGNUM Россия настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках», заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр заявил, что Москва шокирована безнаказанной диверсией против газопроводов «Северный поток» в зоне ответственности НАТО и Евросоюза.

«Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — заявил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский профессор экономики Джеффри Сакс заявил, что расследование журналиста Сеймура Херша о роли США в терактах на газопроводах «Северный поток» отличается достоверностью из-за необычной реакции официального Вашингтона.