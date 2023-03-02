Нью-Дели, 2 марта 2023, 11:28 — REGNUM Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике. Об этом дипломат заявил 2 марта на заседании Совета министров иностранных дел «Группы двадцати».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — заявил Лавров.

Напомним, что глава МИД России принимает участие в первом пленарном заседании «Группы двадцати» в Нью-Дели. На полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран G20 Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Заседание глав МИД G20 началось минутой молчания по жертвам землетрясений в Турции. 1 марта в Индии Лавров и глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауро Виейра провели встречу.