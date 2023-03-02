Лавров: некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган

Нью-Дели, , 11:28 — REGNUM Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике. Об этом дипломат заявил 2 марта на заседании Совета министров иностранных дел «Группы двадцати».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — заявил Лавров.

Напомним, что глава МИД России принимает участие в первом пленарном заседании «Группы двадцати» в Нью-Дели. На полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран G20 Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Заседание глав МИД G20 началось минутой молчания по жертвам землетрясений в Турции. 1 марта в Индии Лавров и глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауро Виейра провели встречу.