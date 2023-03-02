Пекин, 2 марта, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Развитие Белоруссии поставил в зависимость от силы Китая белорусский лидер Александр Лукашенко. В Пекине он заявил о том, что отношения с КНР являются приоритетом внешней политики страны, сообщило издание БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что движение Китая вперёд вдумчивое и спокойное: «Идёте своим путём, никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы». Лукашенко также напомнил китайским руководителям о том, что они могут рассчитывать на «мирную, спокойную Беларусь в центре Европы», и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Минск.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия и Китай договорились об углублении оборонного сотрудничества, а также укреплении взаимодействия в сферах борьбы с терроризмом и цветными революциями.