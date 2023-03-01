Вашингтон, 1 марта 2023, 23:22 — REGNUM Соединённые Штаты Америки официально и письменно уведомлены о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О получении американскими органами власти этого документа сообщил официальный представитель госдепартамента страны Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс
U.S. Embassy and Consulates in Russia
«Я готов подтвердить, что обмен дипломатическими нотами между Россией и США состоялся», — отметил он.

Представитель Госдепа США подчеркнул, что не узнал из полученного уведомления ничего нового — всё изложенное там ранее звучало в заявлениях из Москвы. Решение России выйти из ДСНВ Прайс назвал «безответственным и достойным сожаления» шагом. Он анонсировал намерение американской стороны продолжать конструктивное взаимодействие с Россией, так как «это в наших интересах».

«Мы готовы встретиться, чтобы обсудить озабоченности как России, так и США, связанные с выполнением ДСНВ», — также сказал Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия страны в ДСНВ. 1 марта официальная нота с уведомлением об этом была передана США.