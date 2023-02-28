Москва, , 18:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал 28 февраля закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ПГРК «Ярс» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Согласно принятому закону, действие договора приостанавливается. Решение о его возобновлении может принять только глава государства. Закон вступает в силу со дня опубликования, то есть с 28 февраля.

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Напомним, что Путин заявил о том, что Россия приостановит своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, 21 февраля. 22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной закону о недопустимости ядерной войны даже после приостановки своего участия в ДСНВ.