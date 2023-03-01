Вашингтон, 1 марта, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки официально и письменно уведомлены о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О получении американскими органами власти этого документа сообщил официальный представитель госдепартамента страны Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

«Я готов подтвердить, что обмен дипломатическими нотами между Россией и США состоялся», — отметил он.

Представитель Госдепа США подчеркнул, что не узнал из полученного уведомления ничего нового — всё изложенное там ранее звучало в заявлениях из Москвы. Решение России выйти из ДСНВ Прайс назвал «безответственным и достойным сожаления» шагом. Он анонсировал намерение американской стороны продолжать конструктивное взаимодействие с Россией, так как «это в наших интересах».

«Мы готовы встретиться, чтобы обсудить озабоченности как России, так и США, связанные с выполнением ДСНВ», — также сказал Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия страны в ДСНВ. 1 марта официальная нота с уведомлением об этом была передана США.