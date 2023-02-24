Кишинёв, 24 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В столице Молдавии неизвестные облили краской здание, в котором расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества). Об этом 24 февраля сообщил представитель центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Читайте также: Посольство РФ направило ноту Молдавии из-за враждебной акции у дипмиссии

«Минувшей ночью неизвестные облили красной краской фасад здания», ― уточнил источник в беседе с ТАСС.

По его словам, акт вандализма зафиксировали полиция и карабинеры, вызванные на место происшествия.

Ранее по теме: В столице Румынии приостановили работу Русского дома

Напомним, осенью 2022 года при попустительстве властей Молдавии было совершено нападение на российское посольство в Кишинёве. В ходе враждебной акции выстрелами петард, которые бросал мужчина, зданию были нанесены повреждения, он также предпринял попытку несанкционированного проникновения в посольский комплекс и нанёс оскорбительные надписи на ограждение дипломатического представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях министерство иностранных дел Румынии приняло решение запретить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, так называемого Русского дома.