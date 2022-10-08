Москва, 8 октября 2022, 19:42 — REGNUM Российское посольство в Молдавии направило ноту протеста в связи с инцидентом 7 октября, в ходе которого мужчина бросал петарды во двор диппредставительства. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.
Отмечается, что 7 октября при попустительстве властей Молдавии было совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипломатического представительства.