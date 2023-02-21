Бухарест, , 16:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии приняло решение запретить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, также называемого Русского дома. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, где сообщили о принятом решении. Поводом для этого стали заявления в Русском доме, которые не совпадают с позицией румынских властей. Это было расценено ими, как «искажение реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения».

МИД Румынии обвинил Русский дом в «гибридных атаках», в «дезинформации» и «манипуляциях», в том числе по спецоперации по денацификации Украины. Румынское ведомство призвало представительство России отказаться от данных действий.

Сообщается, что Русский дом должен будет полностью прекратить деятельность не позднее 20 августа 2023 года. До этой даты нужно завершить все необходимые для этого процедуры.

Напомним, 20 февраля власти Румынии также обвинили Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. На Москву возложили ответственность за акции протеста в Кишинёве, на которых участники требуют от властей компенсировать затраты населения на резко подорожавшие услуги ЖКХ.

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