Пекин, 23 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Отношения Китая и России не нацелены против третьих стран. С таким заявлением выступил 23 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

WU HONG/ЕРА/ТАСС Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

«Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации», — отметил представитель МИД КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты дали понять Китаю опасность поддержки действий России на Украине.