Бангалор, Индия, 23 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки дали понять Китаю опасность поддержки действий России на Украине. Об этом 23 февраля заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре (Индия).

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Джанет Йеллен

«Предоставление материальной поддержки военным усилиям России будет очень серьезно и опасно», — заявила глава минфина США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре заявила о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи. 24 февраля в индийском городе открывается встреча глав минфинов и центробанков стран G20.