Пекин, , 13:43 — REGNUM Официальный представитель китайского минобороны Тань Кэфэй 23 февраля сообщил журналистам, что военно-морские учения, которые Китай проводит совместно с Россией и ЮАР, хорошо повлияют на способность стран БРИКС обеспечить безопасности на море.

Тань Кэфэй. Министерство национальной обороны КНР

Он подчеркнул, что учения укрепят сотрудничества стран БРИКС «в области национальной обороны и безопасности». «Они позволят улучшить способность участников учений обеспечивать безопасность на море», — заявил Тань Кэфэй.

Напомним, совместные учения РФ, Китая и ЮАР стартовали 20 февраля и продлятся неделю. Наблюдателем на этих учениях впервые является Бразилия.

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