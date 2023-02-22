Москва, 22 февраля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Известная советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова, которую ранее отстранили от ролей в театре «Современник», пока решила остаться на Родине и не покидать Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лия Ахеджакова

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Актриса заявила, что коллеги предлагали ей уехать из страны, однако Ахеджаковой не позволяет этого сделать возраст.

«Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст», — призналась Ахеджакова, слова которой приводит StarHit.

При этом со своей участью в России народная артистка уже смирилась.

«Все кончено, это очевидно», — сказала Ахеджакова.

Она также добавила, что пока не решила, чем будет заниматься дальше и продолжит ли актерскую карьеру.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Лию Ахеджакову отстранили от спектаклей в театре «Современник», где народная артистка России прослужила почти полвека. Такое решение руководство театра приняло после гневных жалоб зрителей, которых не устраивает антироссийская позиция актрисы.