Москва, , 18:40 — REGNUM Решение о снятии с репертуара «Современника» спектакля «Игра в джин», который является последней постановкой, где играла народная артистка России Лия Ахеджакова, было предсказуемо. Об этом заявил партнёр Ахеджаковой по постановке, народный артист России Василий Бочкарёв.

Лия Ахеджакова (Фонсия Дорси) и Василий Бочкарёв (Веллер Мартин) в сцене из спектакля «Игра в джин» © Сергей Пятаков/РИА Новости

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В беседе с «Комсомольской правдой» Бочкарёв рассказал, что играл с Лией Ахеджаковой в этом спектакле на протяжении пяти лет, а теперь оказался в роли «потерпевшего».

«Не было проблем с продажей билетов, но мне позвонили из дирекции «Современника», сказали, что спектакль снимают с репертуара. Значит, накопилось», ― добавил актёр.

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Он отметил, что как приглашённый артист не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь театра.

«После этого мне позвонила Лия и извинилась. Мол, подвела меня. Она все прекрасно понимает», — рассказал народный артист.

Бочкарёв также добавил, что Ахеджакова очень сожалеет по поводу случившегося.

«Для неё это потеря. Работы у неё нет», ― указал он.

При этом Бочкарёв считает, что в случившемся есть доля вины народной артистки. Он объяснил, что не согласен с её критической позицией по спецоперации на Украине.

«Я на другой стороне, во многом она, как мне кажется, была неправа, ― отметил в беседе с NEWS.ru артист. ― Всё-таки она человек взрослый, опытный, она должна понимать, что происходит, какая ситуация. Поэтому доля её вины есть. И она это знает».

Как сообщало ИА REGNUM, ране о снятии спектакль «Игра в джин» с репертуара «Современника» сообщила сама народная артистка России Лия Ахеджакова, прослужившая в театре 45 лет. Как пояснил ей директор театра Юрий Кравец, он вынужден снять эту постановку, поскольку его буквально завалили гневными письмами в адрес артистки.