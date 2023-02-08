Москва, , 15:36 — REGNUM Спектакль «Игра в джин» ― последняя постановка, в которой народная артистка России Лия Ахеджакова играла в «Современнике», снята из репертуара театра. Об этом 8 февраля сообщила сама актриса.

Лия Ахеджакова © Сергей Фадеичев/ТАСС

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Как рассказала Ахеджакова, прослужившая в «Современнике» 45 лет, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять этот спектакль, поскольку его буквально завалили гневными письмами в адрес артистки. Как пояснил изданию сотрудника театра, причина такого решения якобы в плохом самочувствии артистки.

«Сижу и плачу, ― сказала Ахеджакова в беседе с изданием «Подъём». ― Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя».

Актриса добавила, что пока не знает, кто был инициатором снятия её с репертуара театра.

Добавим, что в конце 2022 года с репертуара был снят спектакль «Первый хлеб», где артистка также играла главную роль.

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Напомним, советская и российская актриса Лия Ахеджакова выступает категорически против спецоперации. Однако несмотря на критику со стороны коллег и соотечественников покидать Россию она не собирается.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в генеральную прокуратуру письмо с просьбой признать Ахеджакову иноагентом и лишить её наград из-за высказываний против СВО и публикаций в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, во Дворце культуры «Выборгский» в Петербурге был отменён назначенный на 4 января 2023 года спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой, не скрывающей своих симпатий к киевскому режиму. На сайте ДК сообщается о переносе спектакля на неопределённый срок и о том, что несостоявшиеся зрители могут вернуть деньги за неиспользованные билеты.

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