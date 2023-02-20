Пекин, 20 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. По делу о взрывах на «Северных потоках» необходимо провести «объективное, беспристрастное и профессиональное расследование». Об этом 20 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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Он напомнил, что газопроводы «некогда назывались «спасательной верёвкой» для европейской энергетики, а взрывы на них «оказали серьёзное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию».

«Международное сообщество вправе требовать проведения тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», ― подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее по теме: Белый дом заявил о непричастности США к взрывам на «Северных потоках»

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США никоим образом не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он также подверг сомнению содержание статьи американского журналиста Сеймура Херша об участии Вашингтона в диверсии на газопроводах. По его словам, в опубликованных материалах «нет ни крупицы правды».

В Еврокомиссии заявили, что не станут комментировать подобные «спекуляции».