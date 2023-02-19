Вашингтон, , 19:14 — REGNUM США не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом, как передает Fox News, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому», — заявил он, подвергнув сомнению содержание статьи американского журналиста Сеймура Херша. По его словам, в опубликованных материалах «нет ни крупицы правды».

Как передавало ИА REGNUM, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

Журналист считает, что подрыв «Северных потоков» для США будет иметь ужасные последствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист Херш допустил раскрытие подробностей подрывов «Северных потоков»