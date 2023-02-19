Небензя рассказал о планах России добиться от ООН расследования взрывов на «Северных потоках»

Москва, , 14:04 — REGNUM Происходящее разбирательство подрывов «Северных потоков» похоже на имитацию, поэтому Россия будет добиваться реального расследования диверсий, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Выход газа на месте взрыва газопровода «Северный поток» © Zuma/TASS

В эфире телеканала «России 1» он сказал, что если расследование не ведётся на национальном уровне, то российская сторона будет просить разбирательства от соответствующих структур ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял о запросе Россией на 22 февраля провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с новой информацией о подрыве газопроводов «Северный поток».

Заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш в интервью Сonsortiumnews заявил, что Вашингтон никогда не признает своего участия в подрыве «Северных потоков» и заставит молчать других людей, которые обладают достаточной информацией о произошедшем на самом деле.