Москва, 17 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Правительство прорабатывает с бизнесом идею добровольного взноса в бюджет на нужды страны, сообщил 17 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет — дело добровольное, но предприниматели должны отдавать себе отчет в реалиях и потребностях страны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителей СМИ интересовало отношение Кремля к предложению белорусского президента Александра Лукашенко провести переговоры Путина и Байдена в Минске. Дмитрий Песков напомнил, что это далеко не новая инициатива президента Белоруссии.

«Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует», — подчеркнут Песков. По его мнению, вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу.

Также Песков подтвердил, что 17 февраля президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, и попросил депутатов не приходить больными на оглашение послания президента Федеральному собранию.

«Президент будет защищен на должном уровне, но если люди болеют, то нужно сидеть дома, болеть, это нормально», — подчеркнул Песков.

Говоря о рабочем графике российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков отметил, что в нём пока нет телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, по поводу заявления о готовности президента Белоруссии Александра Лукашенко встретиться с президентом США Джо Байденом представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Вашингтон вряд ли откликнется на эту инициативу, напомнив о расписании американского президента, которое ранее огласил Белый дом.

Ранее о том, что крупный бизнес мог бы поддержать взносами социальные и инфраструктурные расходы бюджета, известил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей.

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