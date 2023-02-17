Москва, 17 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию будет надежно защищен от вирусов, заявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее сообщалось, что около 20 депутатов Госдумы ушли на больничный. Послание будет оглашено президентом 21 февраля в Гостином дворе.

«Если люди болеют, надо сидеть дома и болеть. Все должны соблюдать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — сказал Песков.

Будут приняты все нужные меры санитарно-эпидемиологической безопасности, добавил он.