Москва, 17 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Идея разовых взносов крупного бизнеса в бюджет России пока обсуждается, заявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что крупный бизнес мог бы поддержать своими взносами социальные и инфраструктурные расходы бюджета. Общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей, считает министр.

Участие бизнесменов в таком проекте может быть только добровольным, отметил Песков. При этом в Кремле надеются, что бизнес «отдает себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», добавил он.