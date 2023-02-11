Байден признался, с каким невидимкой он пытается поздороваться

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Постоянные попытки президента США Джо Байдена поздороваться с невидимым человеком объясняются забывчивостью главы государства. Видео с объяснениями 80-летнего американского лидера опубликовано в Twitter журналиста Грега Прайса.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Байден на очередном мероприятии пояснил, что он постоянно забывает, какую должность занимает в настоящее время, поэтому, когда слышит, как представляют президента США, то оглядывается в надежде посмотреть на него.

«Каждый раз, когда я слышу «президент Соединённых Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он, черт возьми?» — признался Байден.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года президент США Джо Байден в завершение своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) попрощался со зрителями и попытался поприветствовать кого-то невидимого. Глава Белого дома повернулся и протянул руки в сторону, где никого не было, попутно сказав что-то. Затем он повернулся ещё раз, снова протягивая руки пустоте. Это вызвало бурное обсуждение пользователей в Сети. Люди всерьёз высказывали опасения за здоровье старого, больного человека с «ядерным чемоданчиком».

Аналогичный случай произошёл немногим ранее, 14 апреля того же года. В конце речи американского президента в штате Северная Каролина глава государства повернулся в сторону и протянул руку для рукопожатия с воздухом.