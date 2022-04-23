Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Президент США Джо Байден в завершении своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) вновь попытался поприветствовать кого-то невидимого.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Трансляцию выступления вели ведущие телеканалы страны. Глава Белого дома говорил о предлагаемых его администрацией реформах. В конце речи он попрощался со зрителями, повернулся и протянул руки в сторону, где никого не было, попутно сказав что-то.

Затем он повернулся еще раз, снова протягивая руки пустоте. После этого Байден обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание. Такой же случай произошел 14 апреля в конце речи американского президента в штате Северная Каролина. Тогда он повернулся в сторону и протянул руку для рукопожатия с воздухом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Джо Байден оговорился, не сумев выговорить полностью фамилию американского конгрессмена Эрла Блюменауэра, перечислив еще нескольких членов Палаты представителей США.

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