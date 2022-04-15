Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Новый конфуз произошёл в американским лидером Джозефом Байденом после его выступления перед согражданами 14 апреля в штате Северная Каролина.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Видеозапись с выступлением президента США была распространена в социальных сетях. На ней можно наблюдать, что президент США выглядел несколько утомлённым, а после того, как он закончил речь с трибуны, то повернулся вправо и сделал жест, как будто пожимает руку кому-то невидимому.

Затем глава Белого дома, в явной растерянности повернулся спиной к зрителям, некоторое время, по всей видимости, изучая декор на стене, и только после этого понял, в какой стороне находится выход. Со сцены Байден сошёл, передвигаясь очень неуверенно, при этом никто из помощников к президенту США не подошёл и помощь не предложил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в очередной раз обвинил российского лидера Владимира Путина в инфляции и других трудностях, которые переживает американская экономика.

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