Молдавия, 10 февраля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля известила о своей отставке. Это произошло сегодня, 10 февраля, во время брифинга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Напомним, этому событию предшествовала информация о российской ракете, якобы пролетевшей над страной.

«Ну вот. Некая ракета пролетела рядом с Молдавией — и тут же правительство Молдавии ушло в отставку. Какой интересный способ свержения иностранных правительств!» — иронизирует в своем телеграм-канале российский политолог Владимир Корнилов.

Сегодняшняя отставка происходила на фоне очередных протестов в Кишинёве против повышения цен и тарифов на газ, свет и отопление. Люди принесли фотографию от 2018 года, на которой президент Молдавии Санду сама участвует в манифестации против высоких тарифов на газ. Тогда она была в оппозиции. После прихода Санду к власти цены поднялись ещё выше, отмечает телеграм-канал rusputnik.

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Напомним, массовые протесты в Молдавии с требованием отставки президента Майи Санду и правительства начались еще летом 2022 года. Жители страны недовольны инфляцией, коррупцией и экономическим кризисом. При этом еще в ноябре Майя Санду констатировала, что граждане будут вынуждены отдавать до 65% доходов за отопление в домах.

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«В правительстве во главе с Натальей Гаврилицей произойдут перестановки или последует формальная отставка. В случае отставки следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан. Эта тема, возможно, обсуждается на ночном заседании в администрации президента», — писали в ноябре 2022 года молдавские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, о своем уходе в отставку премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила 10 февраля на брифинге. Проделанную работу она считает успешной, а на недоработки якобы повлияла недостаточная поддержка в стране.

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