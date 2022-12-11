Кишинёв, 11 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Кишинёве активисты оппозиционной партии «Строим Европу дома» вышли 11 декабря с требованием досрочных выборов к зданиям посольств США, Евросоюза и офиса правящей партии «Действие и солидарность», передаёт ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Собравшиеся также призвали уйти в отставку президента Майю Санду и правительство страны. Активисты недовольны поддержкой ЕС и США правящей партии.

Участники акции также раскритиковали работу правительства Натальи Гаврилицы, обвинив его в неспособности регулировать кризис цен. Деятельность президента страны и правящей партии вызывает недовольство из-за «узурпации власти», давления на оппозицию с помощью прокуратуры, неправомерного усиления полномочий службы информации и безопасности.

Отмечается, что полиция не препятствовала действиям демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Шор» с 18 сентября 2022 года регулярно проводит протестные акции в Кишинёве. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что всем оппозиционным политическим силам страны нужно объединиться для проведения досрочных президентских и парламентских выборов.