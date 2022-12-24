Молдавия, 24 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала жителей страны продолжить экономить потребление энергоресурсов. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

Kmu.gov.ua Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица

В пресс-службе рассказали о заседании комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса, добавив, что премьер-министр «призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов».

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«Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании «Молдовагаз». Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским Газпромом», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что кампания по экономии энергоресурсов была запущена в октябре текущего года. Тогда правительство страны призвало граждан не пользоваться всеми электроприборами сразу и потреблять минимальное количество энергии.

В настоящее время Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что накачивание Молдавии натовскими вооружениями приближает к катастрофе.

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