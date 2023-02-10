Москва, 10 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил слова поддержки актрисе Лие Ахеджаковой после снятия с репертуара театра «Современник» спектакля «Игра в джин», в котором она играла, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Irtolstaya Олег Басилашвили

В беседе с журналистом Олег Басилашвили заявил, что постановка не имеет никакого отношения к политике.

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«Я считаю, что это полнейшее безобразие! Отмененный спектакль «Игра в джин» очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет», — сказал народный артист СССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лия Ахеджакова

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Артист также возмущен тем фактом, что «достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в театре», её единственной работы. Олег Басилашвили добавил, что готов подписать письмо в защиту Ахеджаковой, если такое появится.

Ранее народный артист России Василий Бочкарёв заявил, что доля вины народной артистки Лии Ахеджаковой есть, добавив, что он не согласен с её критической позицией по спецоперации на Украине.