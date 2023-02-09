Москва, 9 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после взрыва газа в многоэтажном доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

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«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», ― говорится в сообщении СКР в телеграм-канале.

Напомним, следственными органами СК России по Новосибирской области по факту хлопка бытового газа в жилом доме в Новосибирске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Новосибирске произошёл взрыв бытового газа в одной из пятиэтажек по улице Линейной. В результате произошло частичное обрушение двух подъездов. По последним данным, три человека погибли, девять пострадали, судьба ещё трёх человек остаётся неизвестной.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, основная версия случившегося — нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. По его словам, виновных в настоящее время устанавливают.