Новосибирск, , 12:21 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причиной взрыва газа в многоэтажном доме в городе Новосибирске нарушения требований по эксплуатации газового оборудования. По его словам, виновных в настоящее время устанавливают. Об этом глава субъекта РФ заявил 9 февраля в эфире телеканала «Россия-24».

Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Основная версия — это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен — следственные органы разберутся», — заявил губернатор.

Как отметил Травников, следует обратить внимание на то, что подобные случаи происходят довольно часто во многих регионах. Это говорит о том, что необходимо внести изменения в правила эксплуатации и обслуживания газового оборудования, а также в требования к повышению ответственности.

«Это не только технические мероприятия, вроде установки газоанализаторов, но и повышение ответственности обслуживающих компаний», — считает губернатор.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Новосибирске произошел взрыв бытового газа в одной из пятиэтажек. По последним данным, три человека погибли, судьба еще 11 продолжает оставаться неизвестной.

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