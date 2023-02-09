В Новосибирске произошёл взрыв газа в жилом пятиэтажном доме
Новосибирск, 9 февраля 2023, 04:31 — REGNUM Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём телеграм-канале.
Как уточнил глава региона, в результате ЧП произошло обрушение подъезда в пятиэтажном панельном доме, расположенном в Заельцовском районе на улице Линейной.
«Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал Травников.
На месте обрушения произошло возгорание. Информация о возможных пострадавших уточняется.