Москва, , 10:46 — REGNUM Россия гордится исследователями, стоявшими у истоков отечественной науки, а также современными учёными. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю Дня российской науки заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия ― великая научная держава. Страна, подарившая миру выдающихся учёных, которые совершили яркие открытия, изменили жизнь человечества», ― отметил в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России, Мишустин.

Он указал, что во все времена научная мысль, жажда познания были главными двигателями прогресса.

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«Благодаря российским учёным созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, цифровые, генетические и нанотехнологии, сверхмощный лазер, нейтронный реактор, нейтринный телескоп, расширена таблица Менделеева, доказана гипотеза Пуанкаре. Эти достижения ― яркий пример того, каким уникальным интеллектуальным потенциалом обладает Россия», ― добавил глава российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что развитие науки является приоритетной задачей государства. По его словам, разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы, популяризации научной и инновационной деятельности, многое делается для поддержки талантливой молодёжи.

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Глава российского правительства пожелал учёным новых побед, ярких открытий и достижений.