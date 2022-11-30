Путин проведёт встречу с участниками II Конгресса молодых учёных в парке «Сириус»

Москва, , 15:26 — REGNUM Участники II Конгресса молодых учёных, который будет проходить в парке «Сириус», смогут обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по развитию науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первого декабря 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт встречу с участниками II Конгресса молодых учёных, проходящего в парке «Сириус», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в беседе примут участие молодые исследователи, слушатели Программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса «Лидеры России».

Кроме того, российский лидер ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус», который позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.

Напомним, II Конгресс молодых учёных будет проходить в Парке науки и искусства «Сириус» 1–3 декабря. Форум соберёт около 3000 участников из России и более чем из 40 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи стало обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года.

В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоялось открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.