Владивосток, , 19:36 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), который является участником государственной программы «Приоритет 2030», благодаря нацпроекту «Наука и университеты» поддерживает инициативы молодых ученых и создает условия для их научной деятельности, направленной на усиление отечественного производства. Недавно там открылись сразу четыре молодёжные лаборатории для разработок в сферах ДНК-технологий, фармацевтики, пищевых наук и микрогорения.

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«Все исследования новых молодежных лабораторий направлены на создание лекарственных препаратов и разработку технологических решений производства, которые заменят импортные поставки и усилят отечественную промышленность. Такие проекты позволяют раскрыть научно-технологический потенциал молодых ученых и вывести их разработки на новый уровень», — отметил и. о. ректора ДВФУ Борис Коробец.

На базе Передовой инженерной школы «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» разместились сразу две молодежных лаборатории — рекомбинантных ДНК-технологий и функционального, лечебного и спортивного питания. Их возглавят научный сотрудник Инновационного технологического центра ДВФУ Александра Сейткалиева и старший преподаватель Департамента пищевых наук и технологий Наталья Ли. Совместно с индустриальным партнером — ООО «Арника» ученые разрабатывают препараты на основе рекомбинантной высокоактивной щелочной фосфатазы морской бактерии для использования в in vitro диагностике, а также прототипы инновационных противовоспалительных лекарственных средств. Вторая лаборатория занимается разработкой отечественных технологий сухих смесей, обогащенных витаминными комплексами для лечебного перорального питания совместно с R&D центром «Агробиоэкономика» (ООО «Арника»).

Еще одна молодежная лаборатория в области новой медицины открыта в Институте наукоемких технологий и передовых материалов — лаборатория оптимизации биологически активных веществ природного происхождения под руководством доцента Департамента химии и материалов Максима Жидкова. Она также работает над созданием нового противомикробного лекарственного средства совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН и Институтом новых антибиотиков им. Гаузе РАН по заказу фармацевтической компании «Р-фарм».

«Фармацевтический рынок испытывает дефицит в лекарствах против онкологических заболеваний и антибиотиков. Важно создавать не только качественные, но и обладающие минимальными побочными эффектами средства, к чему мы как раз стремимся вместе с коллегами. На сегодняшний день в мире около 60% существующих лекарств созданы на основе веществ, полученных из наземных организмов. При этом количество новых выявляемых подобных соединений неизменно сокращается. На фоне этого Мировой океан является неисчерпаемым источником биологически активных соединений, которые все чаще рассматриваются как основа для создания препаратов нового поколения», — рассказал Максим Жидков.

Четвертую лабораторию микрогорения разместили на базе Политехнического института, ее возглавил старший преподаватель Департамента энергетических систем Сергей Мокрин. Здесь молодые инженеры совместно с Хабаровской энерготехнологической компанией и компанией «РусГидро» проводят фундаментальные и прикладные исследования для совершенствования технологий сжигания газообразного топлива в пористых средах, например в камерах сгорания, имеющих сложную пространственную геометрию. Это позволит разработать научные основы для модернизации целого спектра промышленных энергетических установок, использующих газообразное топливо.

Молодые ученые, аспиранты и студенты ДВФУ работают над своими разработками не только на базе вузовских лабораторий, но и в сотрудничестве с институтами Российской академии наук, крупнейшими университетами и международными исследовательскими центрами. Кроме того, они могут участвовать в реализации пяти стратегических проектов ДВФУ, утвержденных в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Наука и университеты» призван достичь значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.