Москва, 6 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Российские следователи расследуют факты применения химического оружия украинскими военными в направлении Соледара и Артёмовска ДНР. Об этом 6 февраля сообщили в Следственном комитете России.

Алексей Майшев/РИА Новости Сотрудник Следственного комитета РФ

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«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружённые формирования Украины с использованием беспилотников применили химическое оружие на артёмовском и угледарском направлениях. После применения таких веществ у российских военных наблюдается недомогание. По словам Пушилина, такого рода жалобы поступают со стороны командиров подразделений на протяжении трёх недель.

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Напомним, на днях украинский «военблогер» Юрий Мадяр «намекнул», что Вооружённые силы Украины готовятся применить в Артёмовске (Бахмуте) запрещённые химические боеприпасы.