Пушилин рассказал о применении ВСУ беспилотников с химическим оружием под Артёмовском и Угледаром

Донецк, , 13:20 — REGNUM Химическое оружие с использованием беспилотников применялось на Артёмовском и Угледарском направлениях вооружёнными формированиями Украины. Об этом 6 февраля рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Войска РХБЗ © MOD Russia/Global Look Press

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артёмовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов», — сказал он.

Также врио главы ДНР отметил, что после применения украинскими военными таких веществ у российских военных наблюдается недомогание, и уточнил, что такого рода жалобы поступают с их стороны на протяжении трёх недель.

«Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений», — пояснил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал, что вооружённые формирования Украины применяли на артёмовском направлении в ДНР химическое оружие.