Киев, , 13:37 — REGNUM Вооружённые силы Украины готовятся применить в Артёмовске (Бахмуте) запрещённые химические боеприпасы. О том, что киевские военные намереваются их использовать, «намекнул» украинский националист Юрий Мадяр.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Военблогер» опубликовал видео, на котором видны десятки боеприпасов, а также дроны, вероятно, предназначенные для того, чтобы применить их против российских военных. Блогер подтвердил, что в контейнерах химическое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что 5 января украинские военные на соледарском и артёмовском направлениях применили химическое оружие. В результате у некоторых бойцов наблюдается сильное головокружение, а также тошнота и удушье.

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Он добавил, что это не первый подобный случай. По его словам, ранее такое было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных ёмкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель.

Напомним, что запрет на использование химического оружия во время войны прописан в Женевской конвенции 1925 года.