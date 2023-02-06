Москва, 6 февраля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Ирак полностью поддерживает инициативы, направленные на прекращение огня на Украине и запуск переговоров. Об этом 6 февраля на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн (слева направо) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в здании Министерства иностранных дел Ирака

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Иракский дипломат напомнил, что граждане Ирака сами испытали на себе многочисленные войны и конфликты и не понаслышке знают, что это такое.

«Иракская позиция ясна: мы выступаем против военных действий, против того, чтобы были жертвы… Мы призываем и всецело поддерживаем прекращение огня, ― подчеркнул глава иракского внешнеполитического ведомства. ― Основной посыл ― это скорейшее прекращение огня и начало переговоров».

Хусейн подчеркнул, что «это позволит положить конец текущему мировому кризису».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун заявил, что конфликт между Россией и Украиной может не только обостриться, но и грозит выйти из-под контроля. По его словам, это может произойти в случае, если некоторые страны во главе с США продолжат нарушать границы оказываемой Украине «помощи».