Пекин, , 13:19 — REGNUM Конфликт между Россией и Украиной может не только обостриться, но и грозит выйти из-под контроля. Такое мнение высказал эксперт китайского издания Global Times, младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.

Военная помощь США © Mauricio Campino/globallookpress.com

Он отметил, что это может произойти в случае, если некоторые страны во главе с США продолжат нарушать границы оказываемой Украине «помощи».

Читайте также: Член комитета Верховной рады заявил о готовности ВСУ бить по Москве

«Западная поддержка была усилена и теперь включает в себя ракеты с дальностью более 150 километров. Фактически это превзошло обычные границы помощи», ― подчеркнул эксперт.

Чжан Хун также напомнил, что на фоне возросшей западной помощи Украине с президента Украины Владимира Зеленского было взято обещание, что оружие, поставляемое Западом, не будет использоваться для нападения на территорию России.

Также в сюжете: В США назвали причины, почему западное оружие не поможет Украине

Эксперты считают, что такое «обязательство» было принято для того, чтобы предотвратить превращение российско-украинского конфликта в ядерную угрозу. Однако теперь, когда США перешли черту, другие страны могут последовать их примеру, что грозит большими проблемами, отмечает Чжан.

Аналитики также предупредили, что, поскольку у двух сторон разные определения понятия «территория» своей страны, можно предсказать, что эскалация неизбежна и интенсивность боевых действий будет возрастать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский заявил, что ВСУ готовы бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве. Он назвал «идеей из параллельного мира» заявление о том, что Украина должна воздержаться от таких ударов.