Варшава, , 11:18 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны, если Россия не покинет занятые территории.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий © Piotr Nowak/globallookpress.com

«Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», — заявил премьер-министр польского государства в интервью испанской газете Mundo Deportivo 6 февраля.

Стоит отметить, что польский премьер является инициатором создания коалиции по поставкам Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.

Также Моравецкий критиковал Германию за отказ поставлять Украине свои танки.

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