В Польше не исключили третью мировую войну из-за конфликта на Украине
Варшава, 6 февраля 2023, 11:18 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны, если Россия не покинет занятые территории.
«Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», — заявил премьер-министр польского государства в интервью испанской газете Mundo Deportivo 6 февраля.
Стоит отметить, что польский премьер является инициатором создания коалиции по поставкам Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.
Также Моравецкий критиковал Германию за отказ поставлять Украине свои танки.
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