Москва, 19 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Смартфон может заменить жителям России ряд документов в бытовых вопросах, в том числе при покупке алкоголя, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

Весной 2021 года Шадаев анонсировал проведение в Москве эксперимента с запуском приложения с «цифровыми двойниками» ряда документов, в том числе водительских удостоверений и студенческих билетов.

При покупке алкоголя достаточно будет нажать кнопку «предоставить данные», чтобы продавец с помощью аналогичного приложения мог убедиться в праве клиента на такую покупку, привел пример Шадаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году Минцифры России предлагало разрешить гражданам использовать аккаунт на «Госуслугах» вместо бумажного паспорта, путём демонстрации аккаунта на смартфоне.