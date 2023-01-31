Москва, 31 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Самыми востребованными сотрудниками в IT-компаниях России стали специалисты по информационной безопасности, таких специалистов ищут 54% опрошенных менеджеров. Об этом 31 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на материал исследовательского центра «Зарплаты. ру».

Павел Бедняков/РИА Новости Сотрудник IT-компании

Согласно данным исследования, самые востребованные работники в IT-компаниях — это специалисты по информационной безопасности, таких сотрудников ищут 54% опрошенных менеджеров российских IТ-компаний.

Уточняется, что также востребованы и системные аналитики — их ищут 53% менеджеров.

Отмечается, что руководители IT-компаний России считают самыми редкими специалистами — специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров (16%), старших разработчиков (14%), специалистов по Data Science.

По информации журналистов, 78% работодателей приглашают IT-специалистов на смешанный формат работы — частично в офис, частично на удаленную работу, при этом 12% ведут поиск только удаленных работников, 10% работодателей предлагают только работу в офисе.

Отмечается, что 73% менеджеров намерены в 2023 году повысить зарплату для тестировщиков и программистов.

Виталий Тимкив/РИА Новости Работа

По информации центра, наиболее востребованными языками программирования являются Java (60%), C++ (36%) и JavaScript (47%).

Как передавало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации расширило программу льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. При этом самыми востребованными специалистами в России в IT-сфере являются программисты и разработчики. Между тем, Россия заняла 14-ю строчку в топ-20 государств по развитию цифровых технологий.

Напомним, что Минцифры России выступает против введения запрета на удалённую работу для IT-специалистов, которые решили проживать за рубежом.

Читайте также: В России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Об этом: Названы самые востребованные специалисты в России в IT-сфере