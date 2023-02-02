Москва, 2 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Кремль пока не разглашает, сообщил представителям СМИ 2 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем. В частности, вопрос переименования Волгограда в Сталинград, роль американской ЧВК «Моцарт» на Украине и отношение к приближающейся годовщине СВО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналистов интересовали рабочие планы главы государства Владимира Путина, и Дмитрий Песков подтвердил, что президент летит в Волгоград. В городе-герое он планирует посетить мемориальный комплекс Сталинградской битвы по случаю юбилея исторического сражения и выступить на торжественном мероприятии филармонии. Позднее Владимир Путин посетит музей Сталинградской битвы, где состоится общение с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, и встретится с главой области.

Дмитрий Песков при этом обратил внимание на опрос, который показал, что большинство жителей Сталинграда не поддерживают инициативу переименования Волгограда в Сталинград.

«Надо очень аккуратно относиться и взвешивать все за и против», — подчеркнул представитель Кремля.

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Когда представители СМИ поинтересовались возможными мероприятиями по случаю годовщины специальной военной операции на Украине (СВО), Дмитрий Песков заметил, что ему об этом ничего не известно.

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Комментируя утверждение бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса по поводу того, что Россия должна оставаться единой и иметь сильное правительство, способное контролировать ядерный арсенал, представитель Кремля рассудил:

«Получается, что США имеют то, в чём они заинтересованы, — сильную Россию, единую Россию, которая контролирует ядерные вооружения».

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Также президентский пресс-секретарь призвал не преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт» на Украине.

Речь идет о команде наёмников, занимавшихся обучением ВСУ (Вооруженных сил Украины), трое из которых (Энди Милберн, Генри Розельфельд и Джон Уэсли), по свидетельству полковника полиции ДНР Виталия Киселёва, имеют отношение к рынку «чёрных трансплантологов», в конце 2022 года посетивших район Артёмовска в ДНР.

Комментируя создание нового департамента регионального развития компанией «Аэрофлот», Дмитрий Песков подчеркнул, что «Аэрофлот» не является подведомственной Министерству финансов организацией.

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