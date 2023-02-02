Москва, 2 февраля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе общения с представителями СМИ Песков ответил на вопрос, состоится ли в феврале послание президента России Федеральному собранию.

«Мы своевременно проинформируем вас о дате послания», — рассказал Песков.

В конце января Песков рассказал, что работа по подготовке послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведётся, а дата послания будет своевременно объявлена.

Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что послание может быть оглашено 20 или 21 февраля.