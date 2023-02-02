Москва, , 11:29 — REGNUM Власти западных стран надеются на стратегическое поражение России, чтобы она на протяжении десятилетий не могла оправиться. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров заявил, что Запад надеется на стратегическое поражение Российской Федерации, чтобы она десятилетиями не могла оправиться.

«Мы находимся в эпицентре геополитической битвы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что война Запада с Россией является почти настоящей.

Читайте также: МИД: антироссийская пропаганда Запада в странах СНГ обречена на провал

По теме: В МИД России объяснили желание Запада устроить «трибунал» над Россией