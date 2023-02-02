Лавров: Москва стремится отодвинуть ВСУ на расстояние, безопасное для территории России

Москва, , 11:34 — REGNUM Чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше нужно будет отодвигать ВСУ от российских территорий. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сейчас Россия стремится отодвинуть артиллерию ВСУ на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для российских территорий.

«Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал Лавров.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи от США могут получить ракеты GLSDB дальностью до 150 км.

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