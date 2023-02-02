Симферополь, 2 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Крыму решили национализировать имущество киевского футбольного клуба «Динамо», которое принадлежит украинским олигархам. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«В список имущества, подлежащего национализации, также включено движимое и недвижимое имущество футбольного клуба «Динамо Киев», — приводит РИА Новости его слова.

Константинов отметил, что в том числе речь идет и о двух земельных участках площадью 28 и 30 тысяч кв. метров в поселке Орджоникидзе.

Уточняется, что киевское «Динамо» является 13-кратным чемпионом СССР и 16-кратный чемпионом Украины. Владельцем этого клуба является предприниматель Игорь Суркис. По информации украинских СМИ, что после начала СВО он уехал за границу.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму имущество 12 украинских банков попадет под национализацию. Кроме этого, в собственность Крыма планируют передать имущество, принадлежащее украинским олигархам Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, а также некоторым украинским заводам и банкам.

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