В Крыму решили национализировать имущество киевского «Динамо»
Симферополь, 2 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Крыму решили национализировать имущество киевского футбольного клуба «Динамо», которое принадлежит украинским олигархам. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«В список имущества, подлежащего национализации, также включено движимое и недвижимое имущество футбольного клуба «Динамо Киев», — приводит РИА Новости его слова.
Константинов отметил, что в том числе речь идет и о двух земельных участках площадью 28 и 30 тысяч кв. метров в поселке Орджоникидзе.
Уточняется, что киевское «Динамо» является 13-кратным чемпионом СССР и 16-кратный чемпионом Украины. Владельцем этого клуба является предприниматель Игорь Суркис. По информации украинских СМИ, что после начала СВО он уехал за границу.
Как передавало ИА REGNUM, в Крыму имущество 12 украинских банков попадет под национализацию. Кроме этого, в собственность Крыма планируют передать имущество, принадлежащее украинским олигархам Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, а также некоторым украинским заводам и банкам.
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Об этом: В Крыму национализируют имущество более десяти украинских банков